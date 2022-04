LEGO Builder's Journey: l'universo di mattoncini e creatività sbarca su PS4 e PS5

Come preannunciato dal video sulla modalità Creativa di LEGO Builder's Journey, Light Brick Studio conferma l'arrivo del puzzle game sui mattoncini su piattaforme PlayStation, sia su PS4 che in versione ottimizzata per PlayStation 5 con tanto di supporto al Ray Tracing.

L'approdo su console Sony di LEGO Builder's Journey s'accompagna alla pubblicazione dell'aggiornamento gratuito che introduce la Modalità Creativa, una delle funzioni più richieste da chi possiede già il rompicapo in mattoncini su PC, Xbox, Nintendo Switch e sistemi iOS con Apple Arcade.

La Creative Mode consente agli appassionati di plasmare da zero i propri livelli di fantasia e di rielaborare mappe preimpostate, per poi mostrare i frutti del proprio lavoro in rete attraverso un apposito sistema di condivisione. La nuova funzionalità propone diversi temi e tantissime opzioni per customizzare e impostare liberamente i mattoncini da collocare, il tutto attraverso un'interfaccia semplificata che rende più accessibile e agevole il compito.

La modalità Creativa va ad aggiungersi alle attività della campagna principale e alle sfide singole: come specificato dai curatori del PlayStation Blog, la versione PS5 vanta anche il pieno supporto al Ray Tracing nella gestione del sistema di illuminazione dinamica, dei riflessi e delle ombre generate a schermo dai diorami virtuali costruiti. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di LEGO Builder's Journey.