LEGO Collolungo conquista Guerrilla: il team rievoca il lancio del set di Horizon

Mentre il colosso dei mattoncini danese annuncia le piattaforme di lancio di LEGO Bricktales, gli sviluppatori di Guerrilla Games rievocano il debutto del set LEGO ispirato ad Horizon: Zero Dawn.

Con il video che trovate in apertura a questa news, la software house offre infatti uno scorcio inedito sul dietro le quinte dell'evento di lancio del set LEGO Collolungo. Con una speciale apertura notturna, il LEGO Store di Amsterdam ha dato il benvenuto all'iconica creatura apparsa nella prima epopea videoludica di Aloy. In occasione del debutto del prodotto, tantissimi appassionati si sono riversati tra i corridoi del negozio olandese, per aggiudicarsi un esemplare del set da collezione.

Ancora oggi piuttosto difficile da trovare, il set LEGO Collolungo propone una ricca selezione di dettagli ispirati al titolo di Guerrilla Games, inclusa una mini figure raffigurante la protagonista Aloy. Molto apprezzata dai videogiocatori - e non solo - la collaborazione tra l'azienda danese e i PlayStation Studios potrebbe regalare in futuro ulteriori set LEGO ispirati alle IP videoludiche di casa Sony.



In attesa di eventuali nuovi annunci in tal senso, ricordiamo che nel corso degli ultimi mesi sono stati presentati molti nuovi set LEGO a tema Harry Potter, perfetti per ingannare l'attesa del Day One di Hogwarts Legacy.