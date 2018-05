LEGO DC Super-Villains annunciato con un trailer, primi dettagli e data di uscita

Warner Bros, TT Games, The LEGO Group e DC Entertainment hanno annunciato LEGO DC Super-Villains, il primo gioco LEGO a mettere i giocatori al centro di un'avventura interamente dedicata ai supercriminali, con tutti i loro personaggi e scenari preferiti dell'universo DC.

Per la prima volta un gioco LEGO offre ai giocatori la possibilità di creare e vestire i panni di un supercriminale DC per tutto il gioco. L'avventura ruota intorno al loro personaggio, che dovrà allearsi con tantissimi supercriminali leggendari, in una divertentissima storia originale scritta in collaborazione con DC. LEGO DC Super-Villains sarà disponibile in Italia dal 19 ottobre 2018 per PlayStation 4, Xbox One X, Nintendo Switch e PC.

"In LEGO DC Super-Villains i giocatori combinano ogni sorta di malefatta in modo spiritoso e divertente, scatenando i poteri malvagi dei loro supercriminali DC" ha dichiarato Tom Stone, Amministratore delegato di TT Games. "Con una quantità mai vista di opzioni di personalizzazione tra cui scegliere, i giocatori possono creare e personalizzare il loro personaggio all'inizio della storia e sbloccare nuovi poteri e abilità man mano che avanzano nel più divertente gioco LEGO di sempre".



"La storia originale di LEGO DC Super-Villains capovolge completamente l'universo DC, catapultando i giocatori in un'avventura indimenticabile, con i più famosi supercriminali e scenari DC" ha affermato Ames Kirshen, Vicepresidente Interactive & Animation di DC Entertainment. "La gamma dei supercriminali DC più iconici è impareggiabile: i fan si divertiranno moltissimo a combattere al fianco di Joker, Harley Quinn, Lex Luthor e a molti altri per salvare la Terra da un pericolo ancora più grande".

"LEGO DC Super-Villains offre ai giocatori un modo completamente nuovo di giocare con i loro personaggi DC preferiti, con tutto l'umorismo e la stravaganza dei supercriminali", ha dichiarato Sean McEvoy, vicepresidente di Digital Games, The LEGO Group. "I giocatori si divertiranno a esplorare il vastissimo universo DC in un modo che solo un gioco LEGO può offrire".



In LEGO DC Super-Villains, la Justice League è sparita, lasciando il compito di proteggere la Terra a un nuovo gruppo di eroi che proviene da un universo parallelo e si fa chiamare "Justice Syndicate". I famosi supercriminali DC della Legion of Doom scopriranno che i nuovi salvatori della Terra potrebbero non essere così tanto eroici quanto sembra. Capitanati dal personaggio del giocatore, completamente personalizzabile, questo gruppo di folli criminali dovrà unire le forze per scoprire e mandare a monte i piani malvagi che i misteriosi sconosciuti hanno in serbo.



All'inizio della campagna i giocatori possono creare il proprio supercriminale e personaggio principale personalizzato e allearsi con tantissimi supercriminali DC durante la modalità storia. Con l'avanzare del gioco i giocatori sbloccheranno nuovi poteri e abilità e potranno continuare a personalizzare il loro personaggio per sbarazzarsi di un'oscura minaccia. Gli amici e i familiari possono unirsi alla storia in qualsiasi momento grazie alle divertentissime modalità cooperative locali, in cui due giocatori possono fare squadra e affrontare epici scontri con i boss.