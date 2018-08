LEGO DC Super-Villains: annunciato il Season Pass, svelati tutti i contenuti aggiuntivi

Warner Bros Interactive Entertainment ha svelato oggi il Season Pass di LEGO DC Super-Villains, che offre ai giocatori fantastici contenuti di gioco aggiuntivi ispirati ai più svariati prodotti DC, come film, serie TV, cartoni animati e fumetti.

Il Season Pass conterrà sei Pacchetti Livello e quattro Pacchetti Personaggi, tra cui due Pacchetti Livello Film Aquaman ispirati all’omonimo film di Warner Bros Pictures in uscita nei cinema il 2 dicembre, e due Pacchetti Livello Film Shazam!, ispirati all’omonimo film in uscita nei cinema ad aprile 2019.

Il Pacchetto Personaggi Serie TV Supereroi DC e il Pacchetto Personaggi Serie TV Supercriminali DC introdurranno i celebri personaggi delle serie TV DC di Warner Bros Television, tra cui Legends of Tomorrow, Arrow, Flash, Supergirl e Black Lightning. Il Season Pass contiene inoltre il Pacchetto Personaggi film DC, il Pacchetto Livello Batman: la Serie Animata e il Pacchetto Livello Young Justice.



LEGO DC Super-Villains è il primo gioco LEGO a mettere i giocatori al centro di un'avventura interamente incentrata sui supercriminali, ed offre loro la possibilità di creare e vestire i panni di un supercriminale DC per tutto il gioco. L'avventura ruota intorno al loro personaggio, che dovrà allearsi con tantissimi supercriminali leggendari, in una divertentissima storia originale scritta in collaborazione con DC. LEGO DC Super-Villains sarà disponibile il 19 ottobre per il sistema digitale di intrattenimento PlayStation 4, Xbox One X, Nintendo Switch e PC.