LEGO DC Super-Villains: pubblicato il primo Story Trailer

WB Games, TT Games, LEGO Group e DC Entertainment hanno presentato un nuovo trailer della storia di LEGO DC Super-Villains, che mostra come, per salvare il pianeta, un principiante si trova costretto ad affrontare il male e ad allearsi con il meglio del peggio, fra cui Joker, Harley Quinn, Deathstroke, Sinestro e tanti altri!

LEGO DC Super-Villains è il primo gioco LEGO a mettere i giocatori al centro di un'avventura interamente incentrata sui supercriminali, con tutti i loro personaggi e scenari preferiti dell'universo DC. Il gioco sarà disponibile a partire dal 19 ottobre per PlayStation 4, Xbox One X, Nintendo Switch e PC.



In LEGO DC Super-Villains la Justice League è sparita, lasciando il compito di proteggere la Terra a un nuovo gruppo di eroi che proviene da un universo parallelo e si fa chiamare "Justice Syndicate". I famosi supercriminali DC della Legion of Doom scopriranno che i nuovi salvatori della Terra potrebbero non essere tanto eroici quanto sembra. Capitanati dal personaggio comandato dall’utente, completamente personalizzabile, questo gruppo di folli criminali dovrà unire le forze per scoprire e mandare a monte i piani malvagi che i misteriosi sconosciuti hanno in serbo.