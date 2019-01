LEGO DC Super Villains si aggiorna con il pacchetto Aquaman

Warner Bros Interactive Entertainment rende oggi disponibile il secondo pacchetto del film Aquaman per LEGO DC Super-Villains. Il DLC aggiunge livelli e personaggi giocabili ispirati al film omonimo con Jason Momoa.

Aquaman Movie Parte 1 e 2 sono parte del Season Pass incluso in LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition (digital only), che può anche essere acquistato separatamente a 14,99€. I giocatori che vogliono acquistare soltanto i pacchetti del film di Aquaman potranno comprarli in blocco a 5,99 €

I pacchetti del film Aquaman sono ricchi di azione e danno ai giocatori la possibilità di controllare il leggendario duo DC, Aquaman e Mera, nel regno sottomarino di Atlantide. I due dovranno guidare il loro popolo contro il fratello di Aquaman, Orm, che cerca di unire i Sette Regni contro il Mondo Emerso. I pacchetti ampliano la già vasta gamma di personaggi del gioco principale, che contiene più di 150 personaggi-simbolo della DC.

Aquaman Movie Parte 2 aggiunge nuovi personaggi giocabili come Aquaman (Film), Vulko, Trench Creature, Murk, Brine King e Orm (Film). Aquaman Movie Parte 1 dispone invece di Aquaman (Gladiator), Black Manta (Film), Mera, Orm (Gladiator), Re Nereus e la Regina Atlanna.