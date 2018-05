LEGO DC Villains sarà annunciato il 29 maggio? WB Games apre il sito teaser

Dopo LEGO Gli Incredibili, sembra che WB Games sia al lavoro su un secondo gioco LEGO, come trapelato dai rumor emersi qualche mese fa. Oggi il publisher ha aperto un sito teaser (denominato Chaos is Coming) con un conto alla rovescia che terminerà il 29 maggio.

Il sito non contiene purtroppo altri dettagli ma la pagina Facebook LEGO Batman è stata aggiornata con cover e avatar che farebbero pensare ad un gioco ambientato nell'universo DC Comics, quasi certamente il più volte rumoreggiato LEGO DC Villains (titolo non definitivo) che vedrà protagonisti i super cattivi del mondo DC.

Al momento purtroppo non ci sono dettagli su questo misterioso progetto, non ci resta che attendere la fine del conto alla rovescia per saperne di più. Secondo i rumor, DC Super Villains uscirà entro la fine dell'anno (probabilmente a novembre) su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.