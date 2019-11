LEGO Death Stranding: Sam contro le CA in un simpatico concept

Il successo ottenuto da Death Stranding su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro ha spinto numerosi utenti a realizzare alcune creazioni più o meno ispirate e dedicate ai principali protagonisti del titolo. Tra queste non possiamo certo non citare il concept 3D del set LEGO creato da Mike The Brick Guy.

Il lavoro svolto dall'utente, pubblicato di recente su Twitter, mostra quello che potrebbe essere un piccolo set lego con protagonista Sam Porter Bridges che, con una bella pila di carichi sulle spalle, prova a fuggire dalle fastidiosissime Creature Arenate che provano a catturarlo. L'idea è sicuramente interessante e non è da escludere che in futuro Kojima Productions e l'azienda creatrice dei mattoncini possano dare vita ad una collaborazione.

Prima di lasciarvi al tweet con l'immagine 3D del set LEGO, vi ricordiamo che nel corso del prossimo mese arriverà una nuova patch di Death Stranding che introdurrà la possibilità di modificare la dimensione dei sottotitoli e tanto altro. Di recente sono anche arrivati da parte dello stesso Hideo Kojima tantissime informazioni riguardanti il processo di creazione dei filmati in Death Stranding, accompagnate da un breve video del "dietro le quinte" con Mads Mikkelsen.