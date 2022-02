LEGO Doctor Who è in sviluppo e uscirà nel 2023? Il nuovo rumor

Dopo LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker, Traveller's Tales potrebbe essere al lavoro su un gioco LEGO a tema Doctor Who, stando ad un rumor che sta circolando su Reddit in queste ultime ore.

La decisione di lavorare sull'IP Doctor Who sarebbe stata presa a seguito delle buon vendite dei pacchetti di espansione Doctor Who per LEGO Dimensions, a quanto pare il set più venduto in assoluto per il Toys to Life a base di mattoncini e questo avrebbe convinto WB Games a realizzare un gioco indipendente dedicato alla saga.

I rumor parlano di un gioco che includerà tutti i dottori di Doctor Who anche se la trama dovrebbe partire con un nuovo personaggio non ancora identificato. Tra gli stage, livelli ambientati a Londra in epoca Vittoriana e mondi ad ambientazione spaziale, l'idea sembra sia quella di avere livelli basati su vari episodi della serie.

Quando esce LEGO Dottor Who? L'idea è quella di lanciare il gioco nel 2023 in occasione del sessantesimo anniversario ma non ci sono ancora conferme in merito e Warner Bros non ha annunciato nulla a riguardo, se è vero però che il debutto è previsto per il prossimo anno, probabilmente ne sapremo di più nel corso del 2022.