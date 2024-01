Lego Donkey Kong, il pack di espansione è in super offerta su Amazon

Super promozione su Amazon per gli appassionati di videogiochi e di LEGO, la riproduzione in mattoncini LEGO della casa sull’albero di Donkey Kong è in super promozione per la prima volta su Amazon Italia, scopriamo insieme l'offerta ed il contenuto del set LEGO.

Questo set modulare si combina con altri set LEGO Super Mario, per ricostruire e ricreare un gioco interattivo con altri modelli componibili. Ovviamente può essere utilizzato anche come modello da esposizione, soprattutto se siete cresciuti con la famosissima serie di videogiochi di Donkey Kong Country nata sulla gloriosa Super Nintendo.

Il set Super Mario Pack - Espansione Casa sull'Albero di Donkey Kong, è in offerta oggi su Amazon a soli 51,90 euro, con lo sconto del 20 % dal prezzo di listino di 64,99 euro, si tratta del prezzo più basso dalla sua uscita.

In questo set troviamo Donkey Kong nella giungla all'interno della casa sull'albero dove sono presenti anche una TV ed una radio costruibili, all'esterno è presente l'amaca per schiacciare un pisolino, delle palme con delle banane appese ed il saggio Crazy Kong. Il set si compone di ben 555 pezzi e misura 19 cm di altezza, 46 cm di larghezza e 17 cm di profondità.