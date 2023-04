LEGO Donkey Kong, svelati i nuovi set: ecco tutta la famiglia del gorilla Nintendo

A un mese di distanza dal dilagare del clamoroso rumor che vorrebbe il team di Super Mario Odyssey al lavoro su Donkey Kong Freedom, arriva un annuncio a marchio LEGO interamente dedicato al gorilla Nintendo.

Come potete verificare in calce a questa news, con un cinguettio l'azienda danese ha confermato il prossimo lancio di una linea di set a tema Donkey Kong. L'intera famiglia del primate è infatti pronta ad ampliare la linea LEGO Super Mario, con una selezione di nuovi prodotti. Tra questi, spiccano le versioni di mattoncini di Donkey Kong, Dixie Kong, Diddy Kong, Funky Kong e dell'amatissimo Cranky Kong, presentate con un breve teaser trailer affidato ai canali social dell'azienda nordeuropea.



Al momento, LEGO non ha offerto dettagli ulteriori sulla sua nuova linea a tema Nintendo. Non sappiamo dunque quando saranno commercializzati i set ispirati alla serie Donkey Kong, né a quale prezzo. In attesa di maggiori dettagli, non resta che canticchiare al ritmo del jingle dei vecchi videogiochi della serie, che accompagna nostalgico il reveal trailer dei nuovi set LEGO! Cosa ve ne pare, vi piacciono?



Agli appassionati di mattoncini ricordiamo inoltre che il diorama LEGO di Donkey Kong resta in gara per diventare un reale set all'interno della linea LEGO Ideas.