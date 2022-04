LEGO: doppi Punti VIP ad aprile, ecco i prodotti da non perdere

Volete raddoppiare i vostri Punti VIP LEGO ad aprile? Per farlo vi basterà acquistare i prodotti contrassegnati dal bollino VIP 2X su LEGO Store online, nel momento in cui scriviamo sono due i set che vi permetteranno di raddoppiare i Punti LEGO VIP se acquistati entro il 30 aprile 2022.

Si tratta della Stazione di Polizia ed Elicottero LEGO Duplo Rescue e della Base di Ricerca Lunare LEGO City, acquistando uno di questi due set (o entrambi) riceverete una doppia dose di Punti LEGO VIP a patto che l'acquisto venga effettuato entro il 30 aprile.

"Offerta valida dal 01/04/22 al 31/04/22. L'offerta è disponibile solo fino a esaurimento scorte. I punti guadagnati con gli acquisti in un LEGO Store verranno aggiunti immediatamente all'account dell'acquirente. Per gli ordini effettuati online o tramite telefono, i punti verranno aggiunti entro 24 ore dalla spedizione dell'ordine e la ricezione del pagamento. L'offerta non è cumulabile con altre offerte, sconti o voucher del programma VIP."

Ad aprile potrete avere tre set LEGO gratis in regalo su LEGO Store acquistando alcuni set in promozione o a fronte di una spesa minima di almeno 40 euro. Si tratta dei set Pulcini Pasquali LEGO, Coniglietto Pasquale LEGO e Taxi Vintage LEGO proposti in regalo per un periodo limitato fino ad esaurimento delle scorte disponibili.