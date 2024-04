LEGO Dune Atreides Ornitottero Reale, subito scontato su Amazon a poco dalla sua uscita

Se siete fan dei mattoncini LEGO e allo stesso tempo della saga cinematografica Dune (il secondo capitolo è nelle sale cinematografiche proprio in questo periodo), non potete lasciarvi scappare il nuovissimo set LEGO oggi addirittura scontato su Amazon.

Vai subito all'offerta Il leggendario aereo della casata Atreides è in offerta su Amazon Italia al prezzo di 143 euro, con lo sconto di 21 euro dal prezzo di listino di 164,99 euro, si tratta di una super promozione considerando che il set è uscito solamente quest'anno ed è una delle ultime novità.

La replica dell'aereomobile è dotata di ali funzionanti, cabina di pilotaggio apribile, carrello di atterraggio retrattile e ben 8 minifigures dei personaggi del famoso colossal, Paul Atreides, Lady Jessica, Gurney Halleck, Chani, Leto Atreides, Liet Kynes, Duncan Idaho e il barone Harkonnen con la sua lunga veste.

Il set si compone di ben 1.369 pezzi, può essere posizionato con le ali retratte o estratte, le sue dimensioni massime con le ali spiegate sono di 23 cm in altezza, 57 cm in lunghezza e 79 cm in larghezza, delle dimensioni generose per un oggetto da esposizione che non passerà sicuramente inosservato.

