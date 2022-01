LEGO Fender Stratocaster: esaurita nel LEGO store ma disponibile su Amazon

Il nuovissimo set LEGO 21329 Fender Stratocaster, esaurito da diversi giorni nello store ufficiale LEGO, è acquistabile su Amazon.it con spedizione immediata al prezzo di listino di 99,99 euro. Fino a qualche giorno fa era possibile acquistarlo solamente ad un prezzo maggiorato in altri siti.

Il set include un modello da collezione dettagliato di una chitarra Fender Stratocaster Anni 70 e dell'amplificatore Princeton Reverb 65. La chitarra è composta da tremolo, trasduttore e chiavi meccaniche, sei corde, degli adesivi con logo Fender e una cinghia in tessuto.

Clicca qui per acquistare il set LEGO su Amazon.it



L'amplificatore con pannelli mobili contiene scheda audio, serbatoio di riverbero, altoparlante ed altri dettagli, inclusi anche gli adesivi. Tra gli accessori inclusi con la chitarra sono presenti un supporto pieghevole, dei plettri in scala in 4 colori e un adesivo componibile con logo Fender.

La chitarra può essere costruita in due diverse versioni, rossa o nera, posizionata sul supporto e collegata all'amplificatore ed il pedale per essere messa in mostra. Questo set LEGO Ideas si compone di 1079 pezzi ed include inoltre un libretto sulla storia della Fender Stratocaster, del designer che ha creato il set e dei designer LEGO.

Questo LEGO da collezione per adulti rappresenta un'ottima idea regalo per gli amanti della musica ed appassionati di chitarre.