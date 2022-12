LEGO Ferrari Daytona SP3 - acquistala ora su Amazon con 150 euro di sconto

Dalla serie Ultimate Car Concept LEGO Technic è uscita un’incredibile costruzione per i fan della Ferrari, Ferrari Daytona SP3 nel classico colore rosso, con cerchioni cromati, il tutto in scala 1:8, oggi acquistabile su Amazon Italia ad un prezzo assolutamente incredibile.

Questo set è una replica della Ferrari vera, tra le caratteristiche che lo rendono speciale sono incluse lo sterzo, un cambio sequenziale a 8 rapporti con palette e un motore V12 con pistoni mobili. Proprio come la supercar originale, questo modello di Ferrari da collezione è caratterizzato da portiere con apertura a farfalla, nel cofano è riportato un numero di serie con cui sbloccare i contenuti speciali online.

Oggi su Amazon LEGO Ferrari Daytona SP3 è in offerta a soli 299,30 euro, con lo sconto di oltre 150 euro dal prezzo di listino di 449,99 euro, nel sito ufficiale LEGO è in vendita a prezzo pieno. Si tratta di un'offerta assolutamente incredibile, non è mai stata in vendita ad un prezzo così basso.

Un progetto di costruzione dettagliato per realizzare un pezzo da esposizione da ammirare, include inoltre una targhetta decorata. Questo modello di supercar in scala 1:8 misura 14 cm di altezza, 59 cm di lunghezza e 25 cm di larghezza.