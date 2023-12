LEGO Ferrari Daytona SP3 - acquistala ora su Amazon ad un prezzo incredibile

Dalla serie Ultimate Car Concept LEGO Technic è nata un’enorme costruzione di una supercar per i fan della Ferrari, Ferrari Daytona SP3 nel classico colore rosso, con cerchioni cromati, il tutto in scala 1:8, oggi acquistabile su Amazon Italia ad un prezzo assolutamente incredibile.

Questo set è una replica della vera Ferrari Daytona SP3, talmente realistica che include lo sterzo movibile, un cambio sequenziale a 8 rapporti con palette, un motore V12 con pistoni mobili e le portiere con apertura a farfalla, nel cofano inoltre è riportato un numero di serie con cui sbloccare i contenuti speciali online.

Oggi su Amazon LEGO Ferrari Daytona SP3 è in offerta a soli 319,99 euro, con lo sconto di 130 euro dal prezzo di listino di 449,99 euro, nel sito ufficiale LEGO è in vendita a prezzo pieno. Si tratta di un'offerta assolutamente incredibile, non è mai stata in vendita ad un prezzo così basso.

Clicca qui per acquistare su Amazon Italia LEGO Ferrari Daytona SP3 ad un prezzo super scontato



Un progetto di costruzione dettagliato e super realistico, un vero pezzo da esposizione da ammirare, include inoltre una targhetta decorata. Questo modello di supercar in scala 1:8 misura 14 cm di altezza, 59 cm di lunghezza e 25 cm di larghezza.

