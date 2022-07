LEGO Ferrari Daytona SP3: la supercar da 3778 pezzi è un'esclusiva LEGO Shop

Tra le novità più interessanti ad essere approdate sul LEGO Shop Ufficiale negli ultimi tempi figura senza ombra di dubbio la monumentale LEGO Ferrari Daytona SP3 della serie LEGO Technic, che omaggia il terzo modello della famiglia Icona della casa di Maranello.

Il set, indirizzato ai costruttori con più di diciotto anni, è composto dalla bellezza di 3778 pezzi ed è venduto al prezzo di 399,99 euro in esclusiva su LEGO Shop. Una volta costruito nella sua interezza, il modello misura 59 centimetri di lunghezza, 25 centimetri di larghezza e 14 centimetri di altezza (scala 1:8), vantando inoltre tanti dettagli di alto livello, come l'autentico motore V12 con pistoni mobili, il cambio sequenziale funzionante a 8 rapporti con palette, le portiere con apertura a farfalla, il posto di guida, i cerchioni cromati, i dettagli nel classico colore rosso, il tetto rimovibile e, ovviamente, l'immancabile logo originale con il cavallino rampante.

Potete ammirare il modello in tutto il suo splendore nel Designer Video di LEGO allegato in cima a questa notizia. Una volta acquistato, i possessori possono accedere al Centro Premi VIP per sbloccare dei premi unici creati appositamente per loro. Ribadiamo che la Ferrari Daytona SP3 è un'esclusiva del LEGO Shop Ufficiale.