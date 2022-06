LEGO festeggia i 90 anni: gadget, regali e tante iniziative anche in Italia

Mentre continua la vendita del set del Villaggio dei Lama di Minecraft targato LEGO, quest’oggi il gruppo di Billund ha annunciato una serie di iniziative attive per tutta l’estate che celebreranno i 90 anni di LEGO.

In occasione dell’importante anniversario, il Gruppo LEGO ha deciso di celebrare il “potere della creatività” scatenato dai suoi iconici mattoncini con ben otto settimane di gioco dedicate a bambini, famiglie ed in generale agli amanti del brand.

In Italia le divertentissime iniziative animeranno tutti i LEGO Store Italiani, tra cui la colorata Wheel Stadion per creare e ricreare la propria creatività: i visitatori sono invitati a girare la ruota, creare la propria versione dell’oggetto e poi rigirarla ancora per dare vita a qualcosa di nuovo.

Fino al 10 Agosto 2022, inoltre, i fan avranno la possibilità di partecipare al “Gran Concorso 90 anni di Gioco LEGO”: acquistando almeno 19,90 Euro di prodotti LEGO, si avrà l’opportunità di vincere tanti premi e gadget esclusivi, ma per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito LEGO.

LEGO, infine, in partnership con Adidas sarà protagonista dell’Adidas PlayGround Milano League, il più importante progetto streetball mai organizzato sui playground milanesi. LEGO sarà protagonista per tutti il corso del torneo, che è partito l’11 Giugno. Il 2-3 Luglio sarà la volta del torneo The League, mentre il 7 a Piazza Minniti (nel cuore del quartiere Isola) si svolgerà un live building tenuto da Riccardo Zangelmini. Sempre il 7 e 9 Luglio inoltre si svolgerà l’evento finale dell’Adidas Playground Milano League. Infine, il 9 luglio, con il supporto di Adidas, LEGO regalerà un ricordo indelebile alla città di Milano indirizzato ai bambini, ragazzi e alle famiglie, stay tuned!

Le celebrazioni sono già partite negli scorsi giorni, quando il 9 Giugno a Napoli è aperto il nuovo LEGO Store, il 23esimo.