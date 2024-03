LEGO festeggia il Mario Day con tanti sconti e doppi punti sugli acquisti

Il 10 marzo si festeggia il Mario Day (conosciuto anche come Mar10 Day) e per l'occasione anche LEGO celebra questa ricorrenza proponendo una serie di sconti sui set LEGO Super Mario e doppia dose di punti per i membri del programma LEGO Insiders.

"Durante la nostra celebrazione di tutto ciò che riguarda LEGO Super Mario, i LEGO Insiders possono trovare fantastiche offerte, tra cui un concorso e Doppi punti su tutti gli acquisti LEGO Super Mario, dal 4/3 all'11/3!"

Trovate tutti i set in offerta sul sito LEGO, la promo è valida fino al prossimo 11 marzo ovviamente fino ad esaurimento delle scorte disponibili. Tra i set LEGO Super Mario in offerta troviamo Pack di espansione Battaglia al castello di Skelobowser a meno di 90 euro, Pack di espansione Casa sull'albero di Donkey Kong a 55.24 euro, Pack di espansione Velieri volanti di Larry e Morton a 72.24 euro, Pack di espansione picnic alla casa di Mario a 32.29 euro e Pack espansione Castello di Peach a 110,49 euro.

E ancora, Pack di espansione Concerto nella giungla di Dixie Kong a 22.94 euro, Pack di espansione Rambi il rinoceronte a 8.49 euro e infine Pack di espansione Corsa nella miniera di Diddy Kong a 89,24 euro.