LEGO festeggia la Pasqua: due set gratis e sconti speciali

Dopo la presentazione dei nuovi set LEGO ispirati a I Guardiani della Galassia 3, l'azienda danese attiva una serie di promozioni ispirate alle festività pasquali.

Con sole poche settimane a separarci dalla Pasqua, lo store online di LEGO propone alcune interessanti iniziative, che includono due set in omaggio. In particolare, effettuando acquisti superiori ai 70 euro, gli appassionati riceveranno in regalo il set Cestino di Pasqua, raffigurante un piccolo coniglietto bianco nascosto in un vaso di fiori. Composto da 638 pezzi, il set ha un prezzo di listino di 19,99 euro. L'offerta resterà attiva sino a domenica 9 aprile.

Con acquisti superiori ai 40 euro, invece, si potrà ricevere in regalo un set fuori catalogo, raffigurante una gallina bianca, due pulcini e due uova dorate. In questo caso, l'offerta resterà valida sino a venerdì 31 marzo.



Spazio anche ad alcuni sconti, con il negozio online di LEGO che propone alcuni set a prezzo ridotto. Tra questi, possiamo segnalare i quadretti di Minnie e Topolino, entrambi scontati del 50% e proposti a 8,49 euro. A metà prezzo anche il set Tributo alle Spice Girls, scontato a 24,99 euro. Anche il set Pappagallino ha un prezzo ridotto del 50% ed è in vendita a 8,99 euro.



