LEGO festeggia lo Star Wars Day con tanti sconti e offerte

Da oltre vent'anni, LEGO e Star Wars collaborano per la creazione di nuovi set e videogiochi, il colosso danese non poteva dunque non festeggiare la Giornata di Guerre Stellari, che come noto cade il quattro maggio. Per l'occasione, LEGO Store presenta una serie di sconti e offerte sulle confezioni a tema Star Wars.

Disponibile da oggi il nuovo Landspeeder di Luke Skywalker Ultimate Collector's Series in vendita a 199.99 euro, si tratta di un set esclusivo LEGO Store non reperibile altrove. Inoltre in regalo il set La cucina della fattoria della famiglia Lars su ogni acquisto LEGO Star Wars del valore di almeno 160 euro fino all'8 maggio.

Siete membri VIP? C'è una buona notizia: "festeggia la Giornata Star Wars come un VIP con offerte speciali, articoli da collezione disponibili solo per un periodo limitato e premi da riscuotere come download digitali, poster e altro ancora."

Tra i nuovi set LEGO Star Wars in vendita troviamo il Diorama addestramento Jedi su Dagobah, Diorama Compattatore di rifiuti Morte Nera, Diorama Volo sulla trincea della Morte Nera, Fighter Tank della Repubblica, Starfighter N-1 del Mandaloriano e set classici del catalogo come Imperial Shuttle, Millennium Falcon, AT-AT, Casco di Darth Vader, L’attacco del Dark Trooper, Casco del Mandaloriano, AT-ST di Hoth, Taverna Mos Eisley, Clone Trooper della Legione 501 e Marauder corazzato imperiale