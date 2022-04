LEGO Fiat 500: ora in vendita su Amazon ad un prezzo scontato

Il modello LEGO della Fiat 500 ricrea una vera icona del design automobilistico classico. Tutti gli appassionati di auto d’epoca apprezzeranno l'esperienza di costruzione offerta da questo set LEGO basato sulla leggendaria Fiat 500F della fine degli anni '60 e rimarranno conquistati da tutti i dettagli riprodotti con i mattoncini LEGO.

Tra questi vi segnaliamo il portapacchi con valigia, gli interni riprodotti minuziosamente, tettuccio, portiere, cofano ed il portellone posteriore apribili. Per rendere più completa l’atmosfera italiana dell’epoca, il set include anche un cavalletto pieghevole con pennello, tavolozza e un piccolo “dipinto” dell’auto ambientato a Roma, di fronte al famoso Colosseo.

L'articolo è in vendita in questo momento su Amazon con spedizione immediata al prezzo di 71 euro, con lo sconto di 9 euro dal prezzo di listino. Nel sito ufficiale LEGO il modello è in vendita al prezzo di listino di 79,99 euro con spedizione a partire dal 10 maggio.

Il set si compone di ben 960 pezzi e misura 11 cm in larghezza, 24 cm in lunghezza e 11 cm in larghezza, le istruzioni di montaggio includono alcune curiosità sulla vera auto e sulla storia dell'azienda Fiat ed un'intervista con il progettista LEGO che ha ideato questo modello d'auto d'epoca.

