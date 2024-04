LEGO Fortnite: arriva Amici agricoli, l'update gratis che permette di creare una fattoria

Nel corso del pomeriggio è stato pubblicato a sorpresa un nuovo content update gratuito per LEGO Fortnite, la modalità survival introdotta al lancio del Capitolo 5.

L'aggiornamento in questione prende il nome di Amici Agricoli e introduce una feature richiesta a gran voce dai giocatori che adorano dedicarsi alla creazione della base. Fino ad oggi, infatti, in LEGO Fortnite era impossibile riuscire ad attirare gli animali all'interno di un recinto e anche nel caso in cui tale operazione fosse andata a buon fine, gli animali sarebbero morti nel giro di poco tempo oppure sarebbero scappati.

Grazie ad Amici Agricoli, è finalmente possibile creare una fattoria all'interno della base, così da poter tenere numerosi animali all'interno di un recinto e accumulare le risorse da loro prodotte. La patch ha introdotto infatti una struttura chiamata Rifugio per Animali, che una volta costruita può diventare la casa di una delle creature scelte dai giocatori. Per attirare gli animali verso il recinto sarà sufficiente offrire loro uno spuntino, così che inizino a seguire la vostra mini-figure fino ad arrivare al rifugio.

Questa meccanica, disponibile solo per chi ha raggiunto il Livello 2 con il Villaggio, può essere utilizzata su tutti gli animali già disponibili e sui maiali, che sono stati introdotti proprio con questo aggiornamento insieme alle varianti di galline e mucche. Non possono invece essere attirati nel rifugio gli orsi, che sono particolarmente aggressivi e si possono incontrare in giro per la mappa.

Vi ricordiamo che questo aggiornamento è stato citato anche nel grosso leak che ha colpito Fortnite Capitolo 5 negli scorsi giorni, che proprio per questo motivo viene ritenuto affidabile da sempre più insider e dataminer.

