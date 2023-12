LEGO Fortnite: come avviare la nuova modalità gratis

Avete appena scaricato Fortnite Capitolo 5 perché volete provare la nuova modalità LEGO, ma non sapete come trovarla? Nessun problema, poiché in questa guida vi spiegheremo come fare per avviare una partita della componente di gioco gratuita a base di mattoncini.

Come avviare LEGO Fortnite

Esistono due diversi metodi per avviare LEGO Fortnite nel gioco Epic Games. Il primo metodo, molto più veloce, è quello di selezionarlo nell'elenco delle modalità direttamente dalla schermata Gioca (quella attiva quando si avvia Fortnite). Avviato il gioco, muovete la levetta verso il basso, dove ci sono tanti piccoli riquadri in fila: il vostro obiettivo è quello di trovare la riga di modalità 'Di Epic', che include tutte le modalità principali che sono state create dagli sviluppatori di Fortnite. Oltre a Battaglia Reale e Zero Costruzioni, fra questi riquadri troverete anche LEGO Fortnite. Se per qualche ragione non riuscite a trovarla in questo modo, spostatevi nel menu di ricerca, quello con la lente d'ingrandimento in alto a sinistra, e scrivete LEGO Fortnite: sarà il primo risultato. Cliccateci sopra e poi premete sul grosso tasto giallo per selezionarla. A questo punto, premete sul tasto per creare un mondo e divertitevi!

Come aggiungere LEGO Fortnite ai preferiti

Esiste anche la possibilità di aggiungere questa nuova modalità di Fortnite ai preferiti, così che possiate trovarla sempre nell'apposita schermata. Per aggiungere LEGO Fortnite alle vostre modalità preferite, dovete cercarla con l'apposita opzione del menu principale oppure scorrere tra le principali modalità nella tabella gioca: a questo punto, posizionate il cursore sul riquadro di LEGO Fortnite e premete Triangolo su PlayStation (Y su Xbox), poi selezionate l'opzione 'Aggiungi/rimuovi ai preferiti'. In questo modo, troverete sempre LEGO Fortnite nella schermata delle modalità preferite, che si raggiunge dalla tabella con i quattro quadratini in alto a sinistra.

