LEGO Fortnite: come sbloccare la skin gratis di Difensore dei Boschi di Mezz'inverno

Come anticipato dai dataminer qualche settimana fa, nel corso dell’evento Mezz’Inverno di Fortnite Capitolo 5 Stagione 1 sono stati distribuiti ben due costumi gratuiti. Se avete già ottenuto la skin Boxy Spirito Festivo, ora è il momento di mettere le mani sul secondo ed ultimo elemento cosmetico gratis.

Stiamo parlando ovviamente del costume Difensore dei Boschi di Mezz'inverno, che è una versione alternativa del buffo personaggio ricoperto d’erba, il quale viene riproposto in chiave natalizia. Chi vuole aggiungere questa skin all’armadietto non deve fare altro che visitare la sezione Incarichi della schermata principale di Fortnite Capitolo 5. In cima all’elenco delle sfide dovrete trovare la tabella dei Regali Giornalieri: cliccate sul tasto posizionato sulla destra per spacchettare tutti i regali che non avete ancora aperto (ogni giorno viene aggiunto un dono) e ottenere così anche la skin Difensore dei Boschi di Mezz'inverno.

Per Fortnite Mezz’Inverno 2023, infatti, Epic Games non ha creato il classico hub natalizio in cui scartare i regali nell’ordine preferito dal giocatore, ma tutto avviene attraverso questo menu. Nel caso in cui la sezione Regali Giornalieri non dovesse essere visibile nella vostra schermata degli Incarichi, significa che avete attiva una modalità che non fa parte di quelle principali e potete risolvere in pochi istanti. Tornate nella schermata principale, selezionate una delle modalità ufficiali di Epic Games (LEGO Fortnite, Battaglia Reale, Zero Costruzioni, Rocket Racing o Fortnite Festival) e la voce tornerà ad essere disponibile.

Vi ricordiamo che questa, proprio come Boxy Spirito Festivo, è una skin speciale dotata di uno stile aggiuntivo che la rende perfettamente utilizzabile anche nella modalità LEGO Fortnite.

Se non l’avete ancora fatto, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra guida con tutti i codici per creare mondi in LEGO Fortnite, così da avere tante risorse e altre funzionalità utili.