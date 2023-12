LEGO Fortnite: come sbloccare la skin gratis Tai Pioniere

Sembra proprio che questo sia uno dei periodi migliori per giocare a Fortnite, dal momento che con il lancio della Stagione 1 del Capitolo 5 gli sviluppatori stanno regalando a tutti gli utenti un generoso quantitativo di skin. L'ultima di queste è Tai Pioniere, pubblicata per celebrare il lancio di LEGO Fortnite.

A differenza dell'Esploratrice Emile, questo costume non è legato ad una promozione esterna e può essere riscattato direttamente all'interno del gioco. Si tratta infatti di un pacchetto di elementi cosmetici che prende il nome di 'Fortnite - Pacchetto Incarichi Veri Esploratori'. Il bundle in questione è disponibile nella sezione offerte del negozio e, come noterete posizionando il cursore su di esso, ha un prezzo di 0,00 euro, quindi può essere riscattato senza spendere un solo centesimo.

Dopo aver eseguito l'acquisto, sbloccherete una nuova sezione nella schermata degli incarichi, attraverso i quali potrete accedere a tutti i contenuti del bundle. Le sfide, che non devono essere completate entro un tempo prestabilito, consentono di sbloccare la skin Tai Pioniere (dotata anche di un'edizione LEGO), il dorso decorativo Teschior e un pacchetto di punti esperienza per aumentare il livello del Pass Battaglia della Stagione 1.

Come potete facilmente immaginare, questa è una promozione a tempo limitato e avrete solo poco tempo per riscattare il pacchetto, dopodiché verrà rimosso definitivamente dal negozio. Al momento non è chiaro se il costume sia un'esclusiva del bundle o se, in un prossimo futuro, la skin verrà pubblicata anche a pagamento nel negozio come accaduto in altri casi.

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere anche tutti i consigli utili su come sbloccare la skin gratis Esploratrice Emile in LEGO Fortnite e nelle altre modalità del Capitolo 5.