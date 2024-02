LEGO Fortnite crescerà per tutto il 2024: si parte dalle Isole di Raft Survival e Obby Fun

Sullo sfondo delle anticipazioni legate al possibile arrivo di possibile arrivo di Atom, l'editor di mappe di LEGO Fortnite, l'esperienza sandbox incentrata sui mattoncini del colosso dei giocattoli danese si espande ulteriormente con l'arrivo delle Isole di Raft Survival e Obby Fun.

Le due esperienze interattive confezionate dagli sviluppatori di LEGO Fortnite offrono numerose sfide inedite da vivere insieme amici e in compagnia dei propri figli, con il Gruppo LEGO che promette di ampliare ulteriormente il ventaglio di Isole di LEGO Fortnite per tutto il 2024.

LEGO Raft Survival pizzica le corde della nostalgia dei milioni di appassionati cresciuti con i set LEGO Pirates, con il famigerato Barbanera che sfida i giocatori e i loro amici a rimanere a galla su una zattera in acque ostili: gli utenti devono sopravvivere mentre vengono bersagliati dalle palle di cannone sparate dalla nave Barracuda, ma per riuscirci dovranno raccogliere il legno e i tesori per costruire altre zattere.

LEGO Obby Fun, invece, è il primo percorso a ostacoli ufficiale a tema LEGO su Fortnite, con un approccio creativo all'arrampicata e al problem solving attraverso la reattività dimostrata da chi vorrà superare 'tracciati interattivi' composti da hot dog, pizze, unicorni e tantissimi altri oggetti ispirati ai temi più popolari di LEGO, tra cui LEGO Friends, LEGO City, LEGO NINJAGO e LEGO DREAMZzz).