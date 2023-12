LEGO Fortnite, che divertimento: il trailer d'annuncio è qui, l'uscita si avvicina!

L'ultimo capitolo dell'avventura videoludica Battle Royale ideata da Epic Games si appresta a rilasciare grandi contenuti per i propri fan. Il Capitolo 5 di Fortnite parte col botto con Rocket Racing, FNFestival e LEGO Fortnite, ove quest'ultima è forse una delle principali novità: i mattoncini più amati da tutti sono pronti a fare il loro debutto.

Si avvicina sempre di più l'uscita di LEGO Fortnite, la nuova modalità gratis per tutti gli utenti, e per l'occasione è stato rilasciato un nuovo trailer (nella giornata di ieri 3 dicembre) che anticipa quelli che saranno i cambiamenti più importanti: i LEGO stanno per scendere in campo e Fortnite è pronto ad accoglierli, grazie alla valanga di stili per le skin di ogni utente che potranno essere sfoggiate mentre si sconfiggono i propri nemici.

La lotta per divenire i numeri uno non è mai stata così divertente e stilosa, ma siete pronti a godervi tutte le novità che verranno introdotte a partire dai prossimi giorni? Questa è la settimana di LEGO Fortnite, una delle iniziative più importanti del capitolo 5 del titolo realizzato da Epic. Manca davvero poco e l'attesa inizia a farsi sentire; siete pronti a combattere con i LEGO? Ma soprattutto, siete pronti a centinaia e centinaia di stili inediti? In tal caso, vi suggeriamo di non perdere tempo e di scoprire insieme a noi come sbloccare l'esploratrice Emilie, la prima skin LEGO gratis di Fortnite Capitolo 5.