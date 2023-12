LEGO Fortnite: i giocatori potranno utilizzare due modalità di costruzione

Mancano ormai poche ore al debutto della modalità LEGO Fortnite e i dataminer si stanno scatenando sui social, visto che tutti i file relativi a questa componente del gioco sono già all'interno del free to play.

A questo proposito, gli utenti in questione hanno scoperto che nella nuova modalità di Fortnite Capitolo 5 si potrà costruire in maniera simile a quanto visto nella Battaglia Reale e in Salva il Mondo, ma con una piccola differenza. Oltre al sistema di costruzione classico, che permette di posizionare i vari mattoncini in maniera manuale, esiste infatti anche un secondo sistema, che è semplificato e agevola la costruzione di strutture più complesse. Come già visto in molti altri survival, ci sarà la possibilità di realizzare con pochi click interi prefabbricati in LEGO.

In attesa di poter scoprire maggiori dettagli sulla nuova modalità del titolo Epic Games (che verrà affiancata anche da Rocket Racing e Fortnite Festival), vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli su come riscattare una skin LEGO gratis nella Stagione 1 di Fortnite Capitolo 5, che verrà sbloccata nel pomeriggio del 7 dicembre 2023, proprio in concomitanza con il lancio di LEGO Fortnite.