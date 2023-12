LEGO Fortnite: guida ai codici migliori per creare i mondi

Se il vostro primo mondo di LEGO Fortnite non è di vostro gradimento e desiderate giocare in una mappa in cui i punti d’interesse sono disposti diversamente o in cui è più facile reperire le risorse, sappiate che abbiamo i codici che fanno al caso vostro.

In LEGO Fortnite, come in molti altri survival game in cui il mondo viene generato proceduralmente, è possibile inserire un codice che permette di generare un mondo ben preciso con le caratteristiche che più vi aggradano. Scopriamo insieme come utilizzare questi codici e quali sono i più utili.

Come creare un mondo con i codici di LEGO Fortnite

Il primo step per poter utilizzare i codici di LEGO Fortnite è quello di selezionare la nuova modalità a base di mattoncini nel menu principale del free to play firmato Epic Games. Se non sapete come fare, vi consigliamo di leggere la nostra guida su come avviare LEGO Fortnite ed aggiungerlo ai preferiti. A questo punto, cliccate sul tasto Seleziona Mondo e poi su Crea un nuovo mondo. Dovrete quindi selezionare uno degli slot vuoti per salvare la mappa che state per generare (se non ne avete uno, eliminate uno dei mondi che non vi servono più). Una volta nella schermata con tutte le opzioni del mondo, noterete tra le varie voci anche ‘Sovrascrivi seed del mondo’: è proprio in questo campo che dovete copiare il codice che vi interessa per fare in modo che il mondo generato sia quello che soddisfa i vostri requisiti. Se invece si lascia questo campo vuoto, al momento della creazione della mappa, questa verrà generata in maniera casuale.

I migliori codici per creare mondi in LEGO Fortnite

Ecco di seguito l’elenco con i codici più utili di LEGO Fortnite:

Miglior codice per chi è alle prime armi N°1: 14191128

Miglior codice per chi è alle prime armi N°2: 0546842765

Miglior codice per l’esplorazione in modalità Sopravvivenza: 1820364159

Miglior codice per chi è alla ricerca di forzieri: 542354756

Miglior codice per avere facile accesso a numerose risorse: 0942418202

Codice che permette di avere il bioma del Deserto e quello della Neve in prossimità del punto di nascita: 1264970744

Codice che fa nascere su una collina con tanto di vista sulla costa: 1262866002

Codice che genera un mondo con numerose caverne da esplorare: 1520873529

Codice che fa nascere in prossimità di un lago: 1706125572

Codice che fa nascere il giocatore vicino ad una cascata con un ponte: 0000000999

