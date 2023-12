LEGO Fortnite: guida alle migliori impostazioni grafiche su PC, PlayStation e Xbox

Come ormai ben saprete, da oggi è possibile giocare senza costi aggiuntivi a LEGO Fortnite, la nuova modalità di gioco cooperativa disponibile in Fortnite Capitolo 5. In concomitanza con il lancio di questa esperienza PvE, il team di sviluppo ha anche pubblicato una breve lista con le opzioni grafiche consigliate sulle varie piattaforme.

Migliori impostazioni grafiche su PC

Sebbene Epic Games non abbia diffuso l'elenco completo delle impostazioni migliori per godersi al meglio LEGO Fortnite, il team di sviluppo del free to play ha pubblicato una piccola lista di opzioni che permettono di esaltare la bontà grafica di questa modalità di gioco nella sua versione PC. Molti giocatori di Fortnite, infatti, tendono a modificare le impostazioni video per massimizzare la visibilità e aumentare il più possibile il framerate, ma in questo caso non è necessario ricorrere a questi stratagemmi per via dell'assenza di una componente competitiva. Epic Games consiglia innanzitutto di abilitare le DirectX 12 come modalità di rendering, così da poter sfruttare alcune opzioni video avanzate. Ovviamente si suggerisce anche di attivare l'effetto Nanite per l'illuminazione e di impostare la qualità su Alto o Epico, in base alle caratteristiche del PC da gaming utilizzato. Passando invece all'Anti-Aliasing e la Super Resolution, si consiglia il TSR. A tal proposito, la Temporal Super Resolution dovrebbe essere settata su Prestazioni o su una qualità superiore.

Migliori opzioni per PS5 e Xbox Series X|S

Passando invece alle console di ultima generazione, ossia PlayStation 5 e Xbox Series X|S, gli sviluppatori si sono limitati a consigliare di utilizzare le impostazioni predefinite. Se quindi avere modificato qualcosa nella schermata delle opzioni, potrebbe essere meglio tornare alle impostazioni di default per avere un'esperienza migliore in LEGO Fortnite.

Avete letto la guida su come sbloccare la skin gratis Tai Pioniere in LEGO Fortnite?