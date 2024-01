LEGO Fortnite: guida e trucchi per sopravvivere nella nuova modalità gratis

Da qualche settimana è disponibile gratuitamente per tutti la modalità LEGO Fortnite, grazie alla quale i giocatori del free to play firmato Epic Games possono esplorare un mondo ricco di mattoncini e dilettarsi sia nella costruzione che nella sopravvivenza.

Se anche voi state per iniziare a cimentarvi in questa nuova e colorata modalità gratis, ecco alcuni trucchi e consigli che potrebbero fare al caso vostro.

Dove costruire la base?

Una delle prime cose che si fanno in LEGO Fortnite è costruire la base. A prescindere da dove costruirete le vostre prime strutture seguendo i tutorial, però, vi suggeriamo di attendere per realizzare la vostra piccola città popolata da mini figure. La mappa di LEGO Fortnite è molto grande e include un’ampia varietà di biomi: i più importanti oltre alla foresta sono il deserto e l’area innevata. Il vostro obiettivo è quello di costruire la base nella zona verdeggiante, ma è essenziale che il luogo in cui viene messo su l’accampamento non sia troppo lontano da deserto e neve. Entrambe le aree includono i materiali necessari alla progressione e, nel caso in cui dovessero essere eccessivamente lontane, sarà davvero frustrante raggiungerle ogni volta. Insomma, fatevi una lunga passeggiata in giro per la mappa e poi decidete dove stabilirvi.

I materiali si possono recuperare

Che decidiate di affidarvi ai prefabbricati o che vogliate costruire in autonomia, in LEGO Fortnite vi capiterà di sbagliare a posizionare qualche pezzo o a voler spostare un edificio o una postazione per il crafting. Purtroppo, però, il gioco non permette ancora di modificare il posizionamento delle strutture. Al netto di questa mancanza, è bene che sappiate che ogni singola unità può essere distrutta a suon di cazzotti o picconate: una volta distrutti, tutti i materiali utilizzati per la costruzione cadranno a terra e potrete così recuperarli tutti.

Mansioni

Man mano che potenzierete la vostra città in LEGO Fortnite, potrete invitare fino a cinque personaggi controllati dall’intelligenza artificiale. Oltre a proteggere la base da eventuali invasioni degli scheletri (così che possiate farmare ossa senza alzare un dito), questi personaggi possono anche contribuire alla crescita del centro abitato. Basterà infatti parlare con loro delle Mansioni e poi assegnargli un compito: di tanto in tanto, quando sulla loro testa apparirà un’icona verde e bianca, potrete interagire con loro per ottenere un po’ di materiali. Il modo migliore per sfruttare questa meccanica è mettere gli NPC a lavorare i metalli e altre risorse preziose, poiché nelle fasi avanzate del gioco ve ne daranno in quantità e vi semplificheranno il farming.

Preparatevi prima di ogni partenza

Spesso e volentieri, vi capiterà di abbandonare la base per raggiungere altri biomi di LEGO Fortnite in cui recuperare metalli preziosi che servono a progredire nel gioco. Sebbene sia meglio avere lo zaino vuoto per accogliere le risorse che più vi servono, è una pessima idea quella di partire a mani vuote. Gli strumenti come le spade e i picconi hanno una durata molto breve ed è fondamentale che ne abbiate almeno uno o due di riserva nello zaino. Non partite mai senza qualcosa da mangiare e un gruzzoletto di legno: vi servirà per costruire scale e pedane per muovervi nei dungeon o per raggiungere l’ambra sulle vette dell’area desertica.

Raggiungete l’arcobaleno

Di tanto in tanto, in lontananza vedrete un enorme arcobaleno circondato da strani fulmini. Il nostro consiglio è di raggiungere sempre e comunque questo luogo prima che faccia notte, poiché non ve ne pentirete. In corrispondenza dell’arcobaleno, troverete una nuvola sospesa in aria con una serie di bizzarri personaggi colorati che si alternano in una danza. Costruite una rampa di scale per raggiungerli ed eseguite un’emote di fronte a loro: nel giro di qualche secondo, la nuvola sparirà nel nulla e appariranno come per magia tante risorse utili.

Attivate la visualizzazione degli effetti sonori

Proprio come nel battle royale, anche in LEGO Fortnite è possibile abilitare una particolare opzione per l’accessibilità che rende alcune fasi del gioco molto più semplici. Stiamo parlando della possibilità di visualizzare gli effetti sonori a schermo, così che un indicatore ci avverta dei nemici o degli animali nei paraggi e ci mostri anche la direzione da seguire per trovarli. Per attivare questa opzione è sufficiente recarsi nel menu delle impostazioni audio e cercare la voce ‘Visualizza effetti sonori’.

Costruite il deltaplano

Dopo qualche ora di gioco, in LEGO Fortnite avrete la possibilità di costruire il Telaio, una delle tante postazioni per il crafting che consente di realizzare il deltaplano. Si tratta di un oggetto che andrebbe costruito immediatamente, poiché rende l’esplorazione del mondo di gioco molto più semplice e veloce. Nell’area desertica potrete sfruttare il getto dei geyser per spiccare il volo e poi planare, invece nei dungeon più profondi potrete scendere verso le aree più basse senza rischiare di morire. Insomma, si tratta di uno strumento essenziale.

Sfruttate i potenziamenti

Tra le varie postazioni avanzate di LEGO Fortnite vi è anche quella che consente di applicare una serie di potenziamenti a picconi, asce, spade e altri strumenti. Si tratta di una meccanica di gioco da non sottovalutare, poiché aumentare la resistenza di un piccone leggendario permette di raccogliere tantissime risorse senza mai doversi fermare. Per quello che riguarda invece le spade, è bene attivare la possibilità di ottenere il doppio delle ricompense dai nemici uccisi: in questo modo, per esempio, potrete ottenere molti più Nuclei Corazzati nei dungeon del deserto.

Gli amuleti si possono accumulare

Come noterete molto presto, gli amuleti sono oggetti fondamentali per sopravvivere in LEGO Fortnite. Oltre ad aumentare la difesa ed il numero di cuori del personaggio, permettono anche di attivare effetti extra come la resistenza alle temperature rigide o elevate. Sappiate che i tre slot per gli amuleti possono essere occupati anche da più copie dello stesso oggetto: in poche parole, potete costruire più amuleti uguali ed equipaggiarli per massimizzare gli effetti secondari e avere una migliore capacità di difesa. Con tre amuleti per la resistenza al caldo, per esempio, potrete scendere senza alcun problema nelle profondità dei dungeon del deserto, in cui la temperatura è altissima per via della presenza della lava.

Sbloccate le skin gratis

Vi ricordiamo che la nuova modalità del gioco Epic Games è stata lanciata in concomitanza con alcune promozioni che permettono a tutti i giocatori di sbloccare alcuni elementi estetici gratis. Sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare la skin Esploratrice Emile in LEGO Fortnite, invece nel negozio potete riscattare il bundle Tai Pioniere, costume che va sbloccato tramite il completamento di alcune semplici sfide.