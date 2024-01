LEGO Fortnite incontra Il Signore degli Anelli: ricreato uno spettacolare Fosso di Helm

Tra gli aspetti più apprezzati di LEGO Fortnite c'è la grande libertà creativa che offre agli utenti, che possono personalizzare il mondo di gioco attraverso creazioni sempre più spettacolari e sofisticate. E qualcuno si è messo d'impegno per dare vita a uno degli scenari più iconici de Il Signore degli Anelli.

Un utente di Reddit noto come Crownedpepper ha infatti ricreato in chiave LEGO una spettacolare e fedele rappresentazione del Trombatorrione situato nel Fosso di Helm, teatro di una delle battaglie più epiche della trilogia cinematografica di Peter Jackson. L'opera di Crownedpepper richiama subito alla mente lo stile dello scenario visto in Il Signore degli Anelli Le Due Torri, e per i fan si tratta di una creazione che non passerà affatto inosservata data la cura nei dettagli riposta dall'autore.

Ma Crownedpepper non si è limitato soltanto al Fosso di Helm dato che ha personalizzato ulteriori scenari per LEGO Fortnite prendendo ispirazione sempre dagli acclamati film della serie: in un altro post mostra anche la Torre di Sauron con tanto di minaccioso occhio infuocato sulla cima, per un'ulteriore riproduzione fedelissima alla controparte originale. Amanti de Il Signore degli Anelli, cosa ne pensate di queste creazioni?

Nel frattempo il celebre battle royale di Epic Games ha già ricevuto il primo update del 2024: un'arma e un consumabile sono stati introdotti in Fortnite Capitolo 5, disponibili dalle ore 15:00 dello scorso 2 gennaio.