LEGO Fortnite: un leak svela quattro armi in arrivo con i prossimi update

LEGO Fortnite è disponibile ormai da un mese e gli sviluppatori non hanno ancora apportato alcun tipo di modifica alla modalità gratuita del free to play, visto che le principali novità dovrebbero arrivare con il lancio della Stagione 2 del Capitolo 5. Sembrerebbe però che i dataminer abbiano già individuato alcuni degli oggetti in arrivo.

Sebbene gli aggiornamenti più grossi di LEGO Fortnite arriveranno più avanti, non si esclude che possano essere pubblicati update minori con piccole aggiunte, in maniera simile a quanto visto di recente in Fortnite Battaglia Reale con l'aggiunta di un nuovo fucile d'assalto.

Le scoperte dei dataminer riguardano quattro diversi oggetti che possono essere impugnati dai teneri personaggi della modalità survival. La prima di questi è la Rift Sword, una spada speciale che probabilmente non sarà legata al crafting e che si potrà recuperare in giro per il mondo di gioco, magari sconfiggendo nemici speciali legati alle fenditure. L'ascia di ferro è invece un oggetto che, almeno teoricamente, potrebbe già essere costruito: i giocatori possono estrarre il ferro dai dungeon del bioma innevato e non è da escludere che questo strumento sia in arrivo a breve.

Gli altri due oggetti sono il badile e il piccone di titanio. In questo caso, occorre precisare che il titanio non è un materiale disponibile attualmente nel gioco ed è molto probabile che si tratti del materiale prezioso che troveremo nel prossimo bioma che verrà introdotto in LEGO Fortnite, i cui alberi richiederanno l'ascia di ferro per poter essere abbattuti.

Prima di lasciarvi al video che mostra questi strumenti in azione, vi ricordiamo che nel 2024 torneranno le competizioni di Fortnite dal vivo.