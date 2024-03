LEGO Fortnite Marasma Meccanico: come costruire i veicoli nel gioco gratis

Come ormai ben saprete, l'aggiornamento intitolato Marasma Meccanico ha introdotto i veicoli in LEGO Fortnite, la modalità gratuita del titolo firmato Epic Games. Scopriamo come fare per realizzare qualsiasi tipo di mezzo di trasporto con la nuova meccanica di gioco.

Come costruire i veicoli semplici

In LEGO Fortnite esistono due metodi diversi per costruire un veicolo. Il primo sistema è quello più semplice e prevede che il giocatore realizzi un mezzo di trasporto dalla forma predefinita a scelta tra quelli disponibili. Per procedere in questo modo è necessario aprire il menu costruzione e poi visitare la scheda Costruzioni: in fondo a questa schermata, nella tabella Rotelle Robuste, si possono trovare tutti i veicoli predefiniti. Almeno per il momento, le scelte a disposizione dei giocatori sono tre: Sfrecciatore, Fuoristrada e Camion. Una volta selezionato il mezzo, si può costruire il veicolo in più fasi proprio come accade con gli edifici prefabbricati e non vi è modo di personalizzare il mezzo.

Come creare veicoli personalizzati

In maniera molto simile a quanto visto in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, i giocatori di LEGO Fortnite possono assemblare i loro veicoli in maniera libera. Chi vuole procedere in questo modo, deve aprire il menu costruzione e realizzare tutti i pezzi che gli interessano nelle sezioni Comandi e Parti di Veicolo. In questi menu ci sono decine e decine di componenti che possono essere impiegati nella struttura di base di un mezzo di trasporto, al quale però è possibile aggiungere anche altri oggetti, persino forzieri o piccole case per dare vita a dimore trasportabili. Occorre però precisare che ogni veicolo deve disporre di almeno un sedile da guidatore, di ruote che consentano al veicolo di muoversi e di un motore per alimentare il mezzo. Se volete realizzare mezzi più complessi, potete anche usare la nuova Chiave Inglese, strumento che consente di assegnare interruttori e propulsori a tre canali diversi, così da controllare singolarmente le parti del veicolo.

Come alimentare i veicoli

A prescindere dal tipo di veicolo che avete realizzato, in LEGO Fortnite occorre disporre delle risorse utili per alimentare la batteria e permettere al vostro bolide di muoversi. A tal proposito, vi suggeriamo di costruire una Compostiera, postazione verde presso la quale potete riciclare risorse di vario genere per fabbricare tutto il necessario alla produzione di carburante ecosostenibile, che andrà poi inserito nei centri di alimentazione.

