LEGO Fortnite: l'ultima patch migliora la gestione dell'inventario e non solo

Nel corso delle ultime ore, Fortnite è entrato in fase di manutenzione per accogliere un nuovo aggiornamento. Fra le principali novità di questa patch non troviamo solo le migliorie al sistema di movimento, ma anche quelle alla quality of life di LEGO Fortnite.

Grazie all'update pubblicato questa mattina, gli sviluppatori hanno sistemato una delle problematiche più chiacchierate della modalità a base di mattoncini. I giocatori lamentavano infatti l'impossibilità di depositare troppi materiali nello zaino e nei contenitori, quindi Epic Games ha deciso di incrementare il numero massimo di unità dello stesso oggetto che si possono inserire in uno slot: fino ad ieri tale limite era fissato a 30 e ora, dopo la patch, il numero è salito a 50. A rappresentare un'eccezione sono le frecce, dal momento che i giocatori possono tenerne 80 in ogni slot e non più solo 30.

L'aggiornamento dovrebbe aver anche migliorato l'impatto sull'indicatore della fame dei vari oggetti, così che basti mangiare qualsiasi cosa per ripristinarne una buona parte e continuare a sopravvivere.

In attesa di scoprire quali saranno le prossime novità in arrivo nella modalità gratis del free to play, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare la skin gratis di Natale Boxy Spirito Festivo e lo stile LEGO in Fortnite.