LEGO Gli Incredibili disponibile da oggi, pubblicato il trailer di lancio

Warner Bros annuncia oggi il lancio di LEGO Gli Incredibili, un nuovo videogioco in cui i giocatori potranno vivere le emozionanti avventure dei loro personaggi preferit in sequenze d'azione mozzafiato tratte dai film Gli Incredibili e Gli Incredibili 2, quest'ultimo in uscita oggi nei cinema americani (in Italia il 19 settembre).

I giocatori scopriranno tutte le straordinarie abilità di cui è dotata la famiglia Parr, e col lavoro di squadra impareranno a combinarle per creare superpoteri unici con cui aiutare i leggendari eroi ad affrontare il crimine in un vibrante mondo LEGO ricco di divertimento ed emozioni. LEGO Disney•Pixar Gli Incredibili è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, inclusa Xbox One X, e PC.



"LEGO Disney•Pixar Gli Incredibili unisce tutti i personaggi indimenticabili, l'azione e l'umorismo dei film Gli Incredibili in un fantasioso mondo LEGO di avventure senza sosta", ha dichiarato Tom Stone, amministratore delegato di TT Games Publishing. "Sarà un viaggio epico tra tanti livelli densi di azione ispirati a entrambi i film, e si guideranno gli straordinari Parr nella loro missione per combattere il crimine e sopravvivere alla quotidianità in famiglia."



"I giocatori si divertiranno a lavorare in squadra per risolvere le sfide creative e cooperative di LEGO Disney•Pixar Gli Incredibili", ha dichiarato Sean McEvoy, vicepresidente, App e giochi digitali, The LEGO Group. "Amici e familiari avranno a disposizione delle mosse di squadra e un'ampia gamma di superpoteri, dalle trasformazioni di Elastigirl alla velocità fulminea di Flash, con cui sprigioneranno le incredibili abilità degli eroi per superare qualunque difficoltà."



"Nuove minacce, nuovi criminali e nuovi drammi familiari attendono i giocatori a LEGO Disney•Pixar Gli Incredibili", ha dichiarato Lisa Anderson, vicepresidente, Giochi, Disney. "I fan esploreranno le loro ambientazioni preferite del primo film mentre affronteranno Syndrome sull'Isola Nonceunànima e scopriranno nuove location esotiche come la misteriosa New Urbem."



I giocatori sono incoraggiati a collaborare combinando le abilità e i poteri speciali di ciascun membro della famiglia Parr per affrontare i criminali e le insidie della quotidianità in un mondo LEGO pieno di ironia e divertimento. Per avanzare nel gioco bisogna lavorare in squadra e utilizzare i super poteri unici di ciascun componente: il fortissimo Mr. Incredible ha bisogno delle trasformazioni flessibili di Elastigirl per superare voragini insidiose, mentre il fulmineo Flash si fa aiutare dai potenti campi di forza di Violetta per disattivare dei pericolosi sistemi di sicurezza. C'è anche un ampio mondo centrale pieno di diversi "crimini a ondate" da affrontare. Durante queste missioni, i giocatori devono superare insidiosi obiettivi e battaglie coi boss in cui compaiono i personaggi indimenticabili della serie, come il Minatore e Bomb La Tour. Ogni distretto è controllato da un temibile criminale e sta al giocatore ostacolarne i piani efferati e liberare la città dal crimine, sbloccando oggetti da raccogliere e speciali Easter egg a tema Pixar mentre avanza.



È possibile creare incredibili costruzioni LEGO, sia da soli che con amici e familiari nella modalità cooperativa da due giocatori, per un divertimento raddoppiato. Si potrà anche portare in vita il proprio eroe straordinario con una funzione di personalizzazione incentrata su Edna "E" Mode, che contiene una miriade di opzioni divertentissime per modificare aspetto e abilità del personaggio.