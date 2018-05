LEGO Gli Incredibili: il nuovo trailer punta i riflettori sulle missioni Crimine a Ondate

Warner Bros Interactive Entertainment ha pubblicato il nuovo trailer di LEGO Gli Incredibili in cui sarà possibile vedere un'anteprima delle missioni Crimini a Ondate tratte dal gioco in arrivo basato sui film Gli Incredibili e Gli Incredibili 2.

Nel video, i fan scopriranno quanto è fondamentale il gioco di squadra per sconfiggere tutta una serie di pericolosi nemici che hanno invaso il mondo centrale e dinamico del gioco, in tante divertentissime missioni. Ognuno dei distretti unici del mondo è stato conquistato da un'ondata di geni del crimine, come Syndrome e Il Minatore. I giocatori dovranno superare diverse sfide e affrontare boss epici in combattimento per riportare la giustizia in città. I luoghi sono ispirati da entrambi i film, perciò ci sono un sacco di segreti da scoprire e altrettanti cattivi da affrontare nell'avvincente mondo centrale di LEGO Gli Incredibili.



LEGO Gli Incredibili proietta i giocatori all'interno di un'avventura mozzafiato ricca di divertimento, dove potranno controllare i loro personaggi preferiti e collaborare per contrastare il crimine e godersi la vita di famiglia. Il gioco, rivisto in chiave LEGO e contraddistinto dal tipico humour LEGO di TT Games, ricrea le scene indimenticabili e le sequenze d'azione più spettacolari tratte da entrambi i film de Gli Incredibili. LEGO Gli Incredibili sarà disponibile a partire dal 15 giugno 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows.