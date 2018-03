LEGO Gli Incredibili si mostra in una prima serie di screenshot

A poche ore di distanza dall'annuncio ufficiale di LEGO Gli Incredibili ha pubblicato una prima serie di screenshot.

Sono in totale cinque, e potete ammirarli nella galleria che trovate in calce alla notizia. È possibile vedere in azione, con il motore di gioco, alcuni dei protagonisti del film d'animazione che i fan non faticheranno a riconoscere. Oltre agli eventi del secondo capitolo in arrivo nei prossimi mesi, LEGO Gli Incredibili permetterà di rivivere anche i momenti salienti del primo film uscito nell'ormai lontano 2004.

I giocatori potranno affrontare i livelli della modalità storia, ed esplorare la città di Municiberg e l’isola di Nomanisan mentre usano le loro super abilità per assicurare alla giustizia i criminali. Com'è ormai consuetudine per la saga, sarà inclusa una modalità cooperativa da 2 giocatori. Vi ricordiamo che LEGO Gli Incredibili verrà pubblicato su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 15 giugno, mentre il film Gli Incredibili 2 uscirà nelle sale il prossimo 19 settembre.