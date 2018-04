LEGO Gli Incredibili si mostra nel primo gameplay trailer

Warner Bros Interactive Entertainment ha rilasciato il nuovissimo trailer di LEGO Gli Incredibili, in cui sarà possibile vedere un'anteprima dello strabiliante gameplay tratto dal gioco in arrivo basato sui film Gli Incredibili e Gli Incredibili 2 targati Disney Pixar.

Nel video i fan potranno ritrovare tutti i superpoteri della famiglia Parr, tra cui le trasformazioni flessibili di Elastigirl, l'impareggiabile super-forza di Mr. Incredible, gli indistruttibili campi di forza di Violetta, la velocità della luce di Flash e le imprevedibili abilità di Jack-Jack.

Il video mostra la famiglia Parr fare lavoro di squadra in diverse ed emozionanti ambientazioni mentre affronta una serie di pericolosi criminali, ricreando così i momenti più emblematici di entrambi i film. Elastigirl si trasforma in un solido ponte per permettere a Mr. Incredible di raggiungere l'altro lato, mentre Violetta scatena i suoi poteri per demolire le griglie laser in modo che Flash possa sfrecciarvi in mezzo: unendo le forze, i membri di questa famosa famiglia sono una squadra incredibile!

LEGO Gli Incredibili proietta i giocatori all'interno di un'avventura mozzafiato ricca di divertimento, dove potranno controllare i loro personaggi preferiti e collaborare per contrastare il crimine e godersi la vita di famiglia. Il gioco, rivisto in chiave LEGO e contraddistinto dal tipico humour LEGO di TT Games, ricrea le scene indimenticabili e le sequenze d'azione più spettacolari tratte da entrambi i film de Gli Incredibili. LEGO Gli Incredibili sarà disponibile a partire dal 15 giugno 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows.