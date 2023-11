LEGO gratis: Galileo Galilei e set di Natale con gli acquisti online fino al 16 novembre

Oltre alle offerte LEGO per il Black Friday, sono ora disponibili anche due nuovi set LEGO in regalo dal primo novembre, per gli acquisti effettuati sul sito ufficiale solo online. Ecco quali sono le due confezioni LEGO gratis in omaggio a partire da oggi.

Tutti coloro che spenderanno almeno 130 euro in prodotti LEGO fino al 16 novembre riceveranno in regalo il set tributo Galileo Galileo che raffigura "una stanza di ricerca con un telescopio costruibile, un modello eliocentrico rotante e altro ancora."

I membri LEGO Insiders invece riceveranno una bustina con 146 pezzi a tema natalizio, uno speciale Add-On Pack Natale esclusivo per gli iscritti al programma Insiders, ottenibile con una speda di almeno 50 euro fino al 16 novembre. Entrambi gli omaggi sono disponibili fino ad esaurimento delle scorte, inoltre per un periodo di tempo limitato potete approfittare degli sconti sui set LEGO Super Mario tra cui Pack espansione Grande isola cattiva, Pack espansione Costume di Peach gatto, Pack espansione Scarpa del Goomba e Torre ghiacciata e il Pack espansione Sfida sulle nuvole di Spike gigante. Una bella occasione per iniziare l'attesa per le festività natalizie con due set LEGO esclusivi, aspettando gli sconti LEGO per il Black Friday 2023 a al nella seconda metà del mese.