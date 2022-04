LEGO Harry Potter, arrivano Grimmauld Place, Ministero e oltre: aspettando Hogwarts Legacy

L'attesissima nuova avventura videoludica dedicata al Wizarding World raggiungerà PC e console solamente nel periodo delle festività natalizie 2022, ma per ingannare l'attesa di Hogwarts Legacy, Warner Bros ha molte proposte per gli appassionati di LEGO.

Mentre il set LEGO Icone di Hogwarts torna disponibile sullo store del colosso danese, i produttori degli iconici mattoncini annunciano infatti tre nuovi set LEGO Harry Potter. Questi ultimi hanno fatto la loro comparsa sul sito ufficiale LEGO, ma non possono essere ancora acquistati, in quanto contrassegnati dalla dicitura "disponibile a breve". Nello specifico, stiamo parlando di set che raffigurano tre luoghi iconici dell'immaginario di Harry Potter: il numero 12 di Grimmauld Place, nascondiglio di Sirius, sede dell'Ordine della Fenice e antica dimora della famiglia Black, il Ministero della Magia e l'ufficio di Silente ad Hogwarts.



Di seguito vi riportiamo i relativi link e tutti i dettagli per ciascun prodotto:

Set LEGO Harry Potter: Numero 12 di Grimmauld Place: composto da 1.083 pezzi , sarà proposto a 129,99 euro , con dimensioni pari a 28 cm di altezza, 24 cm di larghezza e 12 cm di profondità;

, sarà proposto a , con dimensioni pari a 28 cm di altezza, 24 cm di larghezza e 12 cm di profondità; Set LEGO Harry Potter: Ministero della Magia: composto da 990 pezzi , sarà proposto a 99,99 euro , con dimensioni pari a un'altezza di 31 cm, una larghezza di 21 cm e una profondità di 21 cm;

, sarà proposto a , con dimensioni pari a un'altezza di 31 cm, una larghezza di 21 cm e una profondità di 21 cm; Set LEGO Harry Potter: Ufficio di Silente: composto da 654 pezzi, sarà proposto a 79,99 euro, con dimensioni pari a 39 cm di altezza, 19 cm di larghezza e 9 cm di profondità;

In calce a questa news, potete infine visionare alcune immagini dedicate ai tre nuovi set, che dovrebbero divenire disponibili a partire dal 1 giugno 2022: cosa ve ne pare?