LEGO Harry Potter Collection arriva a novembre su Xbox One e Nintendo Switch

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games e The LEGO Group oggi hanno annunciato LEGO Harry Potter: Collection, che porta per la prima volta LEGO Harry Potter: Years 1-4 e LEGO Harry Potter: Years 5-7 su Nintendo Switch e Xbox One, con entrambi i vendutissimi videogiochi rimasterizzati e riuniti in un unico pacchetto.

In uscita il 2 novembre 2018, LEGO Harry Potter: Collection riunisce il caratteristico umorismo dei giochi LEGO e il vasto mondo magico in una divertente avventura costellata di incantesimi, pozioni e rompicapo. I giocatori possono vivere l'intera avventura di LEGO Harry Potter con contenuti tratti dagli otto film, con grafica, ambientazioni, illuminazione ed effetti migliorati, accompagnata da due pacchetti di contenuti scaricabili (DLC).

"La LEGO Harry Potter: Collection per Nintendo Switch e Xbox One garantisce l'accesso a una nuova generazione di giocatori, che potranno affrontare il viaggio magico di Harry Potter raccontato attraverso la fantasiosa lente LEGO", ha affermato Jonathan Smith, Responsabile di produzione e Direttore strategico presso TT Games. "Fan di tutte le età potranno intraprendere un viaggio spensierato e interattivo, ispirato ai personaggi più amati e ai luoghi leggendari dei film di Harry Potter".

LEGO Harry Potter: Years 1-4 è ispirato ai primi quattro film della saga, Harry Potter e la pietra filosofale, Harry Potter e la camera dei segreti, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban e Harry Potter e il calice di fuoco, e consente ai fan di vivere i primi quattro anni di Harry nella versione LEGO della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

LEGO Harry Potter: Years 5-7 accompagna i giocatori per gli ultimi quattro film, Harry Potter e l'Ordine della Fenice, Harry Potter e il principe mezzosangue e Harry Potter e i Doni della Morte parti 1 e 2, per vivere gli ultimi anni di Harry a Hogwarts e per scontrarsi con Voldemort nella battaglia finale fra il bene e il male.

Questa frenetica avventura include anche due pacchetti DLC precedenti: nel pacchetto personaggi sono presenti Godric Grifondoro, Harry (Ballo del Ceppo), Tosca Tassorosso, Gilderoy Allock (Camicia di Forza), Luna (Testa di Leone), Pix il Poltergeist, Hermione (Abito Rosa), Ron Weasley (Ghoul), Priscilla Corvonero e Salazar Serpeverde; invece, nel pacchetto incantesimi sono inclusi gli incantesimi Cantis e Densaugeo, la fattura Paperante, gli incanti Melofors e Tentaclifors.