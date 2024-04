LEGO Harry Potter, Marvel e Star Wars: i migliori set a prezzo mai visto su Amazon

Siete in cerca di nuovi set LEGO ma non volete spendere troppo? Perfetto, siete capitati nel posto giusto: vi segnaliamo cinque confezioni a tema Marvel, Star Wars e Harry Potter per fare scorta di nuovi set ad un prezzo scontato.

LEGO Harry Potter Hogwarts: la Stanza delle Necessità

Questa ala del Castello di Hogwarts è ispirata ad una scena di Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2 e include ben 5 minifigure: Harry Potter, Hermione Granger, Draco Malfoy, Blaise Zabini e Dama Grigia, oltre ad un folletto della Cornovaglia. Un set modulare da 587 pezzi che può agganciarsi alle altre parti del Castello di Hogwarts di Harry Potter.

LEGO Harry Potter Dobby l'Elfo Domestico

Direttamente dal Mondo Magico, il primo modello di Dobby L'Elfo Domestico, con testa, orecchie e braccia snodabili per poter creare varie pose. Infine, le dita sono prensili per poter tenere in mano vari accessori come la torta fluttuante di zia Petunia, il modellino del diario di Tom Riddle e il calzino di Harry Potter. Dotato di supporto e targhetta.

LEGO Marvel Io Sono Groot

Baby Groot in versione Guardiani della Galassia Volume 2, questo set include una targa e una musicassetta da costruire. Il modellino è alto 26 centimetri per una larghezza complessiva di 11 centimetri, dimensioni perfette per esporlo sulla scrivania.

LEGO Star Wars Chewbacca

Chi non adora Chewbacca? Questo set è composto da 2.319 pezzi e riproduce fedelmente l'amato Wookie, inoltre include una minifigure e una targhetta commemorativa. Il modello è alto 46 centimetri.

LEGO Marvel Scudo di Captain America

Iconico! Il leggendario scudo di Captain America riprodotto in ogni minimo dettaglio in un set composto da oltre 3,100 pezzi. Non mancano una targhetta da esposizione e la minifigure del personaggio.

