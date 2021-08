LEGO Harry Potter: in offerta su Amazon i set dei libri delle 4 case di Hogwarts

Ottima promozione quest'oggi su Amazon per gli appassionati di LEGO e del mondo di Harry Potter, i 4 set dei libri delle casate di Hogwarts che, una volta aperti, si trasformano in lezioni, sono in offerta a 25,99 euro cadauno, il prezzo più basso di sempre.

Ogni set (libro) è composto da circa 250 pezzi ed è dedicato alle lezioni di magia di quattro diversi professori delle case. Di seguito i link alle offerte di Amazon con le descrizioni dei set:

Dei modelli assolutamente caratteristici che ogni fan di Harry Potter dovrebbe possedere, sono inoltre acquistabili a prezzo scontato su Amazon anche altri set, come per esempio La Camera dei Segreti di Hogwarts a 118,80 euro, Edvige che muove le ali a 37,99 euro, il Bus Nottetempo a 37,50 euro, la casa della famiglia Dursley in Privet Drive a 49,90 euro (20 euro di sconto dal prezzo di listino), la Torre di Astronomia di Hogwarts a 97,99 euro e La Sala Grande di Hogwarts a 111 euro.