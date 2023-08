LEGO Harry Potter stile Star Wars La Saga degli Skywalker? Un teaser spunta su Instagram!

Secondo quanto riportato da VGC, la pagina Instagram di Warner Bros Sudafrica avrebbe pubblicato un post legato ad un nuovo gioco della serie LEGO Harry Potter, il post è rimasto online una manciata di secondi prima di essere rimosso.

VGC ha ricevuto prova fotografica della pubblicazione del post ma non preferisce non pubblicare l'immagine per motivi legali e di copyright. L'immagine in questione mostra una minifigure di LEGO Harry Potter con la data "8.25.23" (25 agosto 2023)... un riferimento alla Gamescom di Colonia?

L'ipotesi più probabile è che possa trattarsi del tanto rumoreggiato nuovo gioco di LEGO Harry Potter in stile LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, VGC ha chiesto ad una fonte informata sui fatti ed ha ricevuto conferma sull'esistenza di questo progetto mentre non è chiaro se il post sia autentico.

La testata ha contattato Warner Bros per chiarimenti a riguardo, chissà che non possa davvero esserci un annuncio in programma per la Gamescom di Colonia, in programma dal 22 al 27 agosto 2023. Il franchise LEGO Harry Potter ha visto negli anni l'uscita di diversi titoli e raccolte, manca però un gioco che racchiuda l'intero Mondo Magico in un solo gioco, esattamente come accaduto per Star Wars con il vendutissimo LEGO La Saga degli Skywalker.