LEGO Hill Climb Adventures annunciato per Android e iOS

Se siete soliti divertirvi coi più popolari videogiochi per dispositivi mobili, ci sono buone probabilità che vi siate imbattuti nella serie Hill Climb Racing di Fingersoft. Ebbene, ora quest'ultima realtà ha annunciato una collaborazione con LEGO, che porterà su smartphone e tablet un titolo chiamato LEGO Hill Climb Adventures.

Quest'ultimo è di recente stato al centro di un rapido trailer su YouTube in cui viene annunciata la fase di Open Beta per determinate aree geografiche. Per il momento però, in realtà, si è visto ben poco sul gameplay del gioco, perlomeno a livello ufficiale. Tuttavia, il prossimo arrivo su Android e iOS di quello che di fatto rappresenta "un nuovo capitolo" della serie Hill Climb Racing (anche se Hill Climb Racing 3 sarà un titolo separato) non è passato inosservato.

Il gioco segue per certi versi quanto visto con Hill Climb Racing e Hill Climb Racing 2, entrambi titoli che raccolgono centinaia di milioni di download solamente sul Play Store di Google. Sembra in ogni caso che per ora i dettagli della fase di Open Beta non siano ancora stati del tutto chiariti (ma alcune fonti accennano a Vietnam e Polonia come aree geografiche coinvolte inizialmente). Al netto di questo, a termine progetto si punterà a un lancio Global del gioco su Android e iOS.

Nel frattempo, qualcuno sembra aver già avuto modo di dare un'occhiata al gameplay di LEGO Hill Climb Adventures, a giudicare dai video in merito comparsi su YouTube. Immancabilmente, si fa riferimento a un titolo che ricorda molto Hill Climb Racing ma coi LEGO.