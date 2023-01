LEGO Horizon Forbidden West: acquistalo ad un prezzo scontato

Un incredibile modellino in mattoncini LEGO della macchina più rappresentativa di Horizon nel Forbidden West: Collolungo. Nuove tecniche di costruzione innovative in questo set per riprodurre i dettagli di questo robot, dalla sua testa liscia a forma di disco alle lunghe gambe sottili.

Nel set sono inclusi tantissimi dettagli del paesaggio di Horizon realizzato con i mattoncini, che includono per esempio un albero di betulla ed un semaforo arrugginito. La nuova minifigure del personaggio di Aloy, con rispettive armi ed un osservatore dagli occhi blu, gialli o rossi, completano un pezzo da esposizione sbalorditivo.

Il set, acquistabile nel sito ufficiale LEGO.com al prezzo di listino di 89,99 euro, ora acquistabile ad un prezzo scontato su eBay, al prezzo di 77,99 euro con lo sconto di 12 euro dal prezzo di listino, la spedizione costa 5,99 euro. Dal 1 settembre 2022 il set è acquistabile al nuovo prezzo di listino di 89,99 euro, con 10 euro di aumento rispetto al prezzo precedente.

Questo modello di Collolungo Horizon misura 34 cm di altezza, 23 cm di larghezza e 17 cm di profondità.