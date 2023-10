LEGO Horizon Forbidden West: acquistalo ad un prezzo super scontato

Costruisci un eccezionale modello in mattoncini LEGO della macchina più rappresentativa di Horizon nel Forbidden West: Collolungo. Tecniche di costruzione innovative per riprodurre i dettagli di questo robot, dalla sua testa liscia a forma di disco alle lunghe gambe sottili.

Oltre a Collolungo, il set include i dettagli del paesaggio di Horizon realizzato in mattoncini, che include un albero di betulla ed un semaforo arrugginito. La nuova minifigure del personaggio di Aloy, con rispettive armi ed un osservatore dagli occhi blu, gialli o rossi, completano un pezzo da esposizione sbalorditivo.

Il set, acquistabile nel sito ufficiale LEGO.com al prezzo di listino di 89,99 euro, è acquistabile nuovamente su Amazon al prezzo scontato di 70 euro con spedizione immediata, basta inserire il "flag" di fianco al prezzo per applicare lo sconto del 15%. Dal 1 settembre 2022 il set è acquistabile al nuovo prezzo di listino di 89,99 euro, con 10 euro di aumento rispetto al prezzo precedente.

Un fantastico regalo per tutti i fan dei videogiochi della serie Horizon, il set include ovviamente anche un libretto con istruzioni di montaggio dettagliate e la storia di come i designer LEGO hanno creato il modello. Un fantastico oggetto da esposizione che tutti i videogiocatori vi invidieranno: questo modello di Collolungo Horizon misura 34 cm di altezza, 23 cm di larghezza e 17 cm di profondità.

