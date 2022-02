LEGO Horizon Forbidden West: Collolungo è composto da oltre 1.200 pezzi

Il set LEGO x Horizon Forbidden West arriva a maggio e su LEGO Store è stata aperta la pagina del prodotto che svela alcuni dettagli sulla riproduzione di Collolungo realizzata con i celebri mattoncini danesi.

Scopriamo così che il set LEGO Horizon Forbidden West Collolungo è largo circa 23 centimetri e alto 34 centimetri, il modellino è composto in totale da 1222 pezzi. Ecco la sinossi ufficiale dal sito LEGO:

"Costruisci un eccezionale modello in mattoncini LEGO della macchina più rappresentativa di Horizon nel Forbidden West: Collolungo. Esponi Collolungo con i dettagli del paesaggio di Horizon come un albero di betulla e un semaforo arrugginito."

Oltre a Collolungo la confezione include i mattoncini necessari per ricreare il mini diorama e sopratutto include la minifigure di Aloy con la lancia. LEGO Horizon Forbidden West costa 79.99 euro, il set sarà disponibile in tutto il mondo dal primo maggio 2022, nel momento in cui scriviamo i preordini non sono ancora aperti ma nelle prossime settimane sarà sicuramente possibile prenotare questa confezione presso i principali rivenditori fisici, online e ovviamente su LEGO Store.

La speranza è che questo sia solamente il primo di una serie di modelli LEGO dedicati a Horizon Forbidden West, al momento però non sono stati annunciati altre confezioni.